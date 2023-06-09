İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı Emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonunda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda bir operasyon da İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İstanbul’da ikamet eden 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

15 gözaltı

Operasyon kapsamında 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan örgüt üyeleri arasında Bylock kullanıcısı, ihraç hakim, kamu hastanelerinde görevli aktif doktor, hemşire, öğretmen ve avukat da bulunuyor.