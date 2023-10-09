İstanbul'da Filistin’e destek konvoyu Filistin halkına destek ve İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için, "Filistin İçin Yola Çık" sloganıyla İstanbul'da destek konvoyu düzenlendi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı politikaları devam ediyor.

Hamas'ın sızma harekatı ve füze saldırılarını bahane eden İsrail ordusu, Gazze'yi hem sıkı bir abluka altına aldı, hem de sivil hedef gözetmeden hava saldırılarını artırdı.



Yaşanan gelişmeler üzerine Filistin halkına destek vermek ve İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla, İstanbul’da devasa bir konvoy organize edildi.

Binlerce araç, Filistin için konvoya katıldı

Binlerce aracın katılım gösterdiği konvoyda, İHH Gönüllü Motorize Ekipleri de yer aldı.

Güzergah boyunca araçlardan Türkiye ve Filistin bayrakları birlikte sallanırken İsrail protesto edilip Filistin halkına destek sloganları atıldı.

"Filistin için Yola Çık"

Vatan Caddesi’nde başlayan "Filistin İçin Yola Çık" araç konvoyu; Unkapanı, Şişhane, Taksim ve Harbiye’den güzergahından geçerek Şişli’de turunu tamamladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye’nin birçok şehrinde Filistin’e destek için çeşitli organizasyonlar yapılıyor.