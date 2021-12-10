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    İstanbul'da fırtına etkili oldu

    Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle motokuryeler zor anlar yaşadı.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 22:37
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    İstanbul'da fırtına etkili oldu

    İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

    AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

    Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İstanbul da fırtına etkili oldu #1

    ''NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK''

    Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi.

    İstanbul da fırtına etkili oldu #2

    MOTOKURYELER TESLİMAT YAPAMADI

    Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe'deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi.

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