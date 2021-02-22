Şişli’de yabancı uyruklu kadın bir sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak yaşlı adama çarptı. O anlar kameralara yansırken, bina duvarına çarpan yaşlı adam takla atarak yere savruldu.

İstanbul'da, Şişli Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu Widline Erie, arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurduna eşya taşımaya başladı.

Bir süre sonra taşıma işlemini bitiren Erie, otomobile bindi.

İstanbul’da fren yerine gaza basan kadın, yaşlı adama çarptı VİDEO

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yola çıkmaya çalışan kadın, fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak o esnada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan’a çarptı.

TAKLA ATIP YERE SAVRULDU

Çarpma sonucu duvara çarpan adam, takla atarak yere savruldu. Otomobil ise doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücü otomobiline binerek yola çıkmak istiyor. Ardından sürücünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıyor.

Araç kaldırımda bastonuyla yürüyen yaşlı adama çarpıyor. Duvara çarpan adam takla atarak yere savruluyor.

ŞOKA GİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında şoke olan sürücü Erie’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralı halde yerde oturan Özcan da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erie ve Özcan’ın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

DOĞALGAZ PANİĞİ YAŞANDI

Olayla ilgili konuşan bina sakini Nuran Tüzün, “Garaj önündeki aracın içerisinde çok sayıda siyahi çıktı. Öğrenci yurduna eşya taşıyorlardı, ben de burada oturuyordum. İçerisinde direksiyonda kadın varmış. Konuşurken ‘güm’ diye bir ses duydum, bir baktım bizim apartmana vurmuş. Adamın birisi de yoldan geçiyormuş ona da vurmuş. Siyahi kadın da yaralıydı, adam da yaralıydı sırtüstü yere düşmüştü. Camı açtım ne oluyor diye bir baktım, apartman uçuyor zannettim. Ondan sonra polisler ve ambulans geldi, götürdüler.” dedi.

Olayın ardından polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Aracın bina girişindeki doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarpması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri de gazı keserek önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.