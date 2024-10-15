İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı..
Akşam saatlerinde Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yaşanan olayda 06 FJ 3015 plakalı aracın sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı.
İŞ YERİNİN ÖNÜNE DEVRİLDİ
Hızlı bir şekilde gelen araç kontrolden çıkarak, bir iş yerinin önüne devrildi.
ÖĞRENCİLER SON ANDA KURTULDU
O sırada aracın hızla geldiğini gören öğrenciler, kaçarak son anda kurtulurken, faciadan dönüldü.
Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.
KADIN SÜRÜC ŞOKA GİRDİ
Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.
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