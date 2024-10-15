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İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü dehşet saçtı

İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü dehşet saçtı Güngören'de geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.