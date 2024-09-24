DHA
Dün saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 34 BCL 204 plakalı otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde park etmek istediği sırada ortalık karıştı..
FREN YERİNE GAZA BASTI
Sürücü, fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Araç hafif ticari araca çarptıktan sonra marketin önüne savruldu.
KAZA ANI KAMERADA
Maddi hasarla atlatılan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada, çarpma sonrası savrulan otomobil marketin önüne kadar gelerek, malzemelere çarptığı görülüyor..
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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