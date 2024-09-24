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İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü kaldırıma çıktı

İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü kaldırıma çıktı Sultangazi'de aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.