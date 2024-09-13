İHA

İstanbul'da dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi..

Dün akşam saatlerinde ilçesi Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bir sitedeki otoparkta meydana gelen olayda, 34 DEB 424 plakalı aracını park etmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın 2'nci katından aşağıya düştü.

ASILI KALDI

Koruma demirlerini de yıkan otomobil, 2'nci kat ile 1'inci kat arasında asılı kaldı.

Yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 2 kat arasında asılı kalan otomobil, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Çevredekilerin şaşkına döndüğü kazada, otomobilde ve otoparkta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör