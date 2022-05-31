İstanbul Güngören'de freni boşalan kumaş yüklü kamyon kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildi. O sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde ilerleyen Ramazan Menteş idaresindeki kumaş yüklü 34 NV 808 plakalı kamyonun, iddialara göre freni boşaldı.

Park halindeki minibüsün üzerine devrildi

Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan minibüsün üstüne devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kamyon sürücüsü Menteş araçtan çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menteş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza sırasında çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

İstanbul'da freni boşalan kamyon minibüsün üzerine devrildi VİDEO

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun sokaktan caddeye hızla döndüğü ve kontrolden çıkarak park halindeki minibüsün üstüne devrildiği görülüyor.













