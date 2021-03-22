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    İstanbul'da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı

    Maltepe'de freni patlayan kamyonet, önüne çıkan araçlara çarpıp 2 kişiyi yaralandı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:01
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    İstanbul'da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı.

    Sokaktan aşırı süratla aşağı inen kamyonet, park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken, bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu.

    Kaza sonrası kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sokakta araçlara çarparak ilerlemesi, çarptığı araçların savrulması, bir kişinin birbirine giren araçların arasında kalarak yere düşmesi, ardından sağ salim ayağa kalması ve sokakta yaşanan hareketlilik görülüyor.

    İstanbul'da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı VİDEO

    İstanbul da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı #1

    İstanbul da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı #2

    İstanbul da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı #3

    İstanbul da freni patlayan kamyonet caddeyi birbirine kattı #4


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