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- İstanbul'da freni patlayan kamyonet evin yatak odasına girdi
İstanbul'da freni patlayan kamyonet evin yatak odasına girdi
- DHA
- 12.05.2020 - 16:14
İstanbul, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi'nde Beyözü Sokak'ta, hareket halindeki kamyonetin freni patladı.
Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet, sokakta bulunan apartmanın giriş katına büyük bir gürültüye çarptı.
SÜRÜCÜ VE EVDE BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada evin duvarı yıkıldı. Evde bulunan Aylin Angın isimli 21 yaşındaki genç kız yıkılan duvarın altında kalırken, kamyonet sürücüsü Hamdi Duman da araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Duvar altında kalarak yaralanan Aylin Angın, aile sakinleri tarafından ambulans beklenmeden özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI
Kamyonet sürücüsü Hamdi Duman ise çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.