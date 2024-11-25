İstanbul'da gecekondu yangını yan binalara sıçradı

İHA
İstanbul'da saat 16.30 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak'ta, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRADI
Yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Alevler, rüzgarın etkisiyle gecekondunun bitişiğindeki iki binaya sıçradı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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