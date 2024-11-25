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İstanbul'da gecekondu yangını yan binalara sıçradı

İstanbul'da gecekondu yangını yan binalara sıçradı İstanbul Bağcılar’da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki binalara sirayet etti. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.