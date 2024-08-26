DHA
Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift, pazar günü düğün töreni düzenledi.
Ataşehir'de oturan damat ve ailesi, akşam saatlerinde süsledikleri kamyonetle Esenyurt'ta yaşayan gelini almaya gitti.
Gelinle damat, süslenen kamyonetin kasasına binerek Ataşehir'e doğru konvoy halinde yola çıktı.
KAMYONET KASASINDA 60 KİLOMETRE GİTTİLER
Konvoydakiler, zaman zaman durup müzik eşliğinde oynayarak bu mutlu güne eşlik etti.
Gelinle damadın kamyonet kasasında yaklaşık 60 kilometre süren yolculuğu, trafikteki sürücülerin de dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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