İstanbul'da gerçekleştirilen huzur uygulaması 391 kişi gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında 558 kişi ile 164 yoklama kaçağı yakalandı, 391 şüpheli gözaltına alındı.

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelindeki 218 noktada 1837 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesi'ne ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca 1712 personel tarafından 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

391 şüpheli gözaltında

Ekipler 162 bin 548 kişinin Genel Bilgi Toplamda (GBT) sorgulamasını yaparken çeşitli suçlardan aranan 558 kişi ile 164 yoklama kaçağı yakalandı, 391 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada 45 adet ruhsatsız silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 207 fişek, 950 gram uyuşturucu madde, 86 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 270 lira ele geçirildi.

32 kişiye idari işlem yapılırken 52 bin 715 lira idari para cezası kesildi.

Huzur uygulamasında umuma açık 311 yer denetlenirken 21 bin 50 araç ve 949 motosiklet kontrol edildi.

Bin 86 araç ve motosiklet ile 24 sürücüye işlem yapıldı.

17 araç trafikten men edilirken toplamda 534 bin 703 lira trafik cezası kesildi.