İstanbul'da gök gürültülü yağmur etkili oldu Dün sıcaklık rekorları kırılan İstanbul'da bugün gök gürültülü yağmur etkisini gösterdi. İstanbullular sabahın erken saatlerinde gök gürültüsü ve şimşeğe uyandı. İşte meteorolojinin bugünkü hava durumu raporu...

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İHA

İstanbul'da dün kavuran sıcaklıklar bugün yerini gök gürültüsüne ve yağmura bıraktı.

İstanbul'da gök gürültüsü ve yağmur etkisini gösterdi

Rekor sıcaklıklar sonrası vatandaşlar bu sabah gök gürültülü ve yağmurlu havaya uyandı.

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'den hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya’nın kuzey, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.