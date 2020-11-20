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    İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

    Kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Rengarenk çember gibi İstanbul'un üzerini kaplayan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 17:54
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 18:40
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    İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

    İstanbul'da gün boyu parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

    Özellikle Anadolu yakasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluştu. Gökkuşağı İstanbul semalarında güzel bir görüntü ortaya çıkardı.

    MANZARAYI KAÇIRMADILAR

    O anları kaçırmak istemeyen vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarılıp hatıra fotoğrafları çekti.

    İstanbul'da gökkuşağı sürprizi VİDEO

    İstanbul da gökkuşağı sürprizi #1

    İstanbul da gökkuşağı sürprizi #2

    İstanbul da gökkuşağı sürprizi #3

    İstanbul da gökkuşağı sürprizi #4

    İstanbul da gökkuşağı sürprizi #5

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