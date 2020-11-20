İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Rengarenk çember gibi İstanbul'un üzerini kaplayan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.
- DHA
- 20.11.2020 - 17:54
- Güncelleme : 20.11.2020 - 18:40
İstanbul'da gün boyu parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
Özellikle Anadolu yakasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluştu. Gökkuşağı İstanbul semalarında güzel bir görüntü ortaya çıkardı.
MANZARAYI KAÇIRMADILAR
O anları kaçırmak istemeyen vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarılıp hatıra fotoğrafları çekti.
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi VİDEO