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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Rengarenk çember gibi İstanbul'un üzerini kaplayan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.