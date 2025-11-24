Abone ol: Google News

İstanbul'da gökyüzünde parlak bir cisim görüldü

İstanbul semalarında gece yarısı beliren tanımlanamayan bir ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Gökyüzünde hareket eden parlak cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 02:37
  • İstanbul'da gökyüzünde gece görülen parlak bir cisim vatandaşlar tarafından kayda alındı.
  • Cisim kısa süre sonra kayboldu ve sosyal medyada ilgi uyandırdı.
  • Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçede gözlenen ve gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖKYÜZÜNDE BELİREN PARLAK CİSİM HEYECAN YARATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.

Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan vatandaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı.

Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İç Haber Haberleri