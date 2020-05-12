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    İstanbul'da güzellik merkezini kurşunlarken görüntü çekti

    Etiler'de bir güzellik merkezini kurşunlayan saldırganın, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 11:13
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    İstanbul'da güzellik merkezini kurşunlarken görüntü çekti

    Olay, İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı.

    Önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelen olayda Fatih S., bir güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etti.

    Kaçan saldırgan, daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

    KURŞUNLARKEN KAYDETTİ

    Saldırgan Fatih S. 'nin, güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Ö.'ye yolladığı ortaya çıktı.

    Görüntüde, saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor.

    Etiler'de güzellik merkezinin kurşunlanma anları VİDEO

    Hem kurşunladı hem de görüntü çekti -1

    "SEVGİLİMİN BANA 3 BİN DOLAR BORCU VAR" DEDİ

    Fatih S., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

    İfadesinde güzellik merkezini işleten kişinin eski sevgilisi olduğunu belirten Fatih S., sevgilisinin kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söyledi.

    Hem kurşunladı hem de görüntü çekti -2

    Hem kurşunladı hem de görüntü çekti -3

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