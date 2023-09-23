İstanbul'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Tuzla'da hafriyat taşıyan alkollü kamyon sürücüsü virajı alamayarak önce tünel duvarına vurdu ardından yan yattı. Kaza da 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde saat 01.30 sıralarında, Dedepaşa Caddesi'nde, R.M. hakimiyetindeki 34 DGM 056 plakalı hafriyat kamyonu alkollü sürücüsünün kontrolünden çıkıp virajı alamayarak önce tünel duvarına çarptı, ardından da yan yatarak metrelerce sürüklendi.

Yakıt deposu patladı

Kazanın şiddetiyle hafriyat kamyonunun yakıt deposu patladı ve taşıdığı topraklar yola savruldu. Kazanın ardından sürücünün yanındaki arkadaşı F.Y. hafif şekilde yaralandı.

Olayı gören çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü çıkan sürücü gözaltında

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayı yapan sürücüye alkol testi yaptı.

F.M. isimdeki sürücünün yapılan alkol testinde 1.94 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu durumun üzerine polis ekipleri alkollü sürücüyü gözaltına aldı.

Belediye işçilerinin yola savrulan toprakları temizleme işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)