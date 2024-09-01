İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Oral-B Challenge İstanbul triatlon yarışları dolayısıyla hafta sonu bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

AA & Ensonhaber

İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Challenge Family ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yaklaşık 800 yerli ve yabancı sporcu kıyasıya mücadele edecek.

BUGÜN TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-9.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyrine devam edecek.

Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.