İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu

DHA

İstanbul'un çilesi trafik sorunu çözülemiyor...

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VARDI

Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar, yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik kadar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk vardı. Kimi duraklarda izdihama varacak kalabalıklar oluştu.