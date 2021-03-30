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    İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 20:03
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    İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek. Açıklama, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı.

    "HES KODUYLA GİRİŞ YAPILABİLECEK"

    Bu kapsamda, ''İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

    İstanbul da halı saha ve yüzme havuzları açıldı #1

    İSTANBUL, HARİTADA KIRMIZI RENKTE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan Türkiye'nin ikinci koronavirüs risk haritasında İstanbul'un, 'kırmızı' çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldığı görülmüştü.

    İstanbul da halı saha ve yüzme havuzları açıldı #2

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