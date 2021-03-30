İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek. Açıklama, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı.

"HES KODUYLA GİRİŞ YAPILABİLECEK"

Bu kapsamda, ''İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL, HARİTADA KIRMIZI RENKTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan Türkiye'nin ikinci koronavirüs risk haritasında İstanbul'un, 'kırmızı' çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldığı görülmüştü.