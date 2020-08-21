İstanbul'da hava durumuna karşı meteoroloji uyardı: Ani sel, su baskınlarına karşı dikkat

Dün itibari ile İstanbul'a yağışlı hava hakim olmaya başladı. Cuma günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Bir süredir sıcak havaların hakim olduğu İstanbul'da dün itibari ile yağışlı havalar başladı.

İstanbullular, 'İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?', 'İstanbul'da yağışlar devam edecek mi?' sorularına cevap aramaya başladı. Peki, hava durumu ile ilgili meteorolojiden uyarı yapıldı mı?

BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVALAR GELDİ

Günlerdir sıcak ve bunaltıcı seyreden havalar serinledi. Dün itibariyle İstanbul'da hava durumu değişti ve yağışlı havalar geldi.

İSTANBULLULAR GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

KÜÇÜK ÇAPLI DOLU YAĞIŞINA DİKKAT

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.