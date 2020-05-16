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    İstanbul'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

    Polis ekiplerince, canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışından getirilen 66 papağan kurtarıldı.
    • İHA
    • 16.05.2020 - 10:38
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    İstanbul'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

    İstanbul'da polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollardan sokulan ve nesli tükenmekte olan kanatlı hayvanları satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti.

    Kimliği belirlenen L.T. (50) isimli şüpheliyi takibe alan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

    66 ADET PAPAĞAN KURTARILDI

    Kartal'daki eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan papağanı kurtarılırken, 6 adet de papağan yumurtası ele geçirildi.

    L.T. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

    İstanbul'da papağan operasyonu

    ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

    Kurtarılan papağanların, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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