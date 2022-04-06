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    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün il geneli birçok noktada gerçekleştirdiği uygulamada şüpheli kişilerin GBT'leri sorgulandı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 00:01
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    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

    İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    GBT sorgulaması yapıldı, araçlar arandı

    Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

    Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması VİDEO

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #1

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #2

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #3

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #4


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