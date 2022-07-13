İstanbul'da herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı
- 13.07.2022 - 20:33
İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Erhan Metin, yanına yaklaşan bir otomobilden inen Ferhat ve Fırat Ö.'nün saldırısına uğradı.
Sokak ortasında darberek arabaya bindirip kaçırdılar
Metin'i sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırıyla ilgili yapılan soruşturmada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Polis, akraba oldukları belirtilen şüphelileri Esenyurt'ta bulunan dükkanlarında gözaltına alırken, Erhan Metin'i de kurtardı.
Şüphelilerin çalışanları olduğu öğrenilen Metin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
11 adet suç kayıtları ortaya çıktı
Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından poliste toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklandı
Küçükçekmece Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan kardeşler Ferhat ve Fırat Ö., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.