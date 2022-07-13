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    İstanbul'da herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı

    İstanbul D-100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin'i, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö. tutuklandı.
    • 13.07.2022 - 20:33
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    İstanbul'da herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Erhan Metin, yanına yaklaşan bir otomobilden inen Ferhat ve Fırat Ö.'nün saldırısına uğradı.

    Sokak ortasında darberek arabaya bindirip kaçırdılar

    Metin'i sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırıyla ilgili yapılan soruşturmada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi.

    Polis, akraba oldukları belirtilen şüphelileri Esenyurt'ta bulunan dükkanlarında gözaltına alırken, Erhan Metin'i de kurtardı.

    Şüphelilerin çalışanları olduğu öğrenilen Metin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    11 adet suç kayıtları ortaya çıktı

    Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından poliste toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Küçükçekmece Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan kardeşler Ferhat ve Fırat Ö., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı #2

     


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