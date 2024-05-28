İstanbul'da hesap ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı Zeytinburnu'nda bit dönercide yemek yiyen kişi, hesabı ödemek istemedi. İş yeri sahibiyle tartışan müşteri belindeki tabancayla iş yerine rastgele ateş açtı.

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DHA

İstanbul'da öfkeli müşteri dehşet saçtı..

Saat 16.40 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında yaşanan olayda, iş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.

Rastgele ateş açtı

Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rastgele ateş ederek kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan saldırgan yakalandı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.

Olay sonrası şüphelinin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)