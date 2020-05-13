İstanbul'da hırsızlar reklam atölyesine dadandı

5 günde ikinci kez atölyesinde hırsızlık yaşanan iş yeri sahibi, “Kilit değiştirmekten yoruldum” dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Haramidere Sanayi Sitesi'nde 7 Mayıs tarihinde minibüs ile iş yerinin önüne gelen şüpheliler, kapı kilidini kırarak iş yerine girdi.

Yaklaşık 5 dakika içinde malzemeleri çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLAR İŞ YERİNE İKİNCİ KEZ GELDİ

İkinci kez hırsızlar, 12 Mayıs sabaha karşı yine aynı araç ile iş yerine gelerek içeri girdi.

Gece nöbet tutan bir çalışan ile karşılaşan hırsızlar bu kez, atölyeden hızlıca uzaklaştı.

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"BUNLAR HIRSIZLIK ŞEBEKESİ"

İş yeri sahibi Mehmet Kurt, kapı kilidi değiştirmekten yorulduğunu söylerken 5 günde ikinci kez tekrarlanan olay karşısında şaşkınlığını belirtti.

Mehmet Kurt, “Zaten ikinci defa karşılaşıyoruz bu hırsızlık olayıyla. Daha önce sitede başka iş yerlerine girildiğini duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. 5 gün içinde aynı hırsızlar ikinci kez iş yerime girdiler. En son iş yerime girdiklerinde içeride kalan bir arkadaşımız ile karşılaşıp kaçtılar. Allah korusun o arkadaşımızı öldürebilirlerdi. Büyük tedirginlik yaşıyoruz. Aynı araç, aynı saatte iş yerine iki kez geldiler. Ben kapı kilidi değiştirmekten yoruldum. Bunlar hırsızlık şebekesi. Daha nasıl önlem alacağımı şaşırdım. Koronavirüsünün olduğu bu dönemde, mübarek Ramazan ayında bu olayların olmasından dolayı rahatsızım. Umarım başka kişilerin canı yanmadan yakalanırlar.” dedi.

Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.