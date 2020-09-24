İstanbul'da hissedilen deprem anı
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin şiddeti, Küçükçekmece ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 24.09.2020 - 18:00
- Güncelleme : 24.09.2020 - 18:00
Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem İstanbul'u da etkiledi.
O ANLAR KAMERADA
Birçok ilçeden hissedilen deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, depremin şiddeti Küçükçemece ilçesinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kameraların sallandığı anlar oldukça dikkat çekti.
İstanbul'da hissedilen deprem anı