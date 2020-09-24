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    İstanbul'da hissedilen deprem anı

    Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin şiddeti, Küçükçekmece ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 18:00
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    İstanbul'da hissedilen deprem anı

    Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

    Deprem İstanbul'u da etkiledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Birçok ilçeden hissedilen deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, depremin şiddeti Küçükçemece ilçesinde bulunan güvenlik kameraları tarafından  kaydedildi.

    Görüntülerde, kameraların sallandığı anlar oldukça dikkat çekti.

    İstanbul'da hissedilen deprem anı

    İstanbul da hissedilen deprem anı #1

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