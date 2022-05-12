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    İstanbul'da İETT otobüsü yandı

    İstanbul Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü alev aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
    • 12.05.2022 - 02:34
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    İstanbul'da İETT otobüsü yandı

    İstanbul'da İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın söndürüldü, otobüs kullanılamaz hale geldi

    AA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otobüsün kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    İstanbul da İETT otobüsü yandı #1


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