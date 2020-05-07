İstanbul'da iki kahvehaneye polis baskını

Çekmeköy ve Ümraniye'de bulunan iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda yakalanan 26 kişiye, para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Çekmeköy'de bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

19 KİŞİYE 60 BİN 607 LİRA PARA CEZASI

Adrese giden ekipler, içeride bulunan 19 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine uyarınca toplam 60 bin 607 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Ayrıca, ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane mühürlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aynı gün Ümraniye'de bulunan başka bir kahvehaneye de operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişinin iskambil kâğıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 370 lira para olduğunu tespit etti.

7 kişiye toplam 8 bin 575 lira idari para cezası işlemi uygulanırken, "Mühür fekki" ve "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlarından iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri sahibi serbest bırakılırken, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız iş yeri mühürlendi.