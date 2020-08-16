İstanbul'da ilk 2. baro kuruluyor

Baroların yapısında yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul’da bazı avukatlat harekete geçti.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçmesiyle, Barolarda da yapısal değişiklikler oldu.

Şu ana kadar 2 bini geçkin meslektaşlarının kendilerine destek verdiğini söyleyen Tatlı, destek veren avukatlarının imzalarını UHAP sistemiyle TBB’ye ileteceklerini kaydetti.

YENİ BARO BAŞKANI BELİRLENECEK

Yeni baro kurucular kurulunda kendisiyle birlikte avukatlar Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Niyazi Paksoy’un da bulunduğunu aktaran Tatlı, başvurularının kabul edilmesinden sonra genel kurula gideceklerini ve burada nispi temsil sistemiyle yeni baro başkanının belirleneceğini açıkladı.

Tatlı, mevcut İstanbul Barosu’ndan en büyük farklarının de nispi temsil sistemi olacağını ifade etti.

Tatlı, İstanbul Barosu’nun taşınmazlarının TBB’ye ait olduğunu da hatırlatarak, “81 ildeki gayrimenkullerin hepsi TBB’nin. Bizim mevcut baronun yerlerini almak gibi bir niyetimiz yok, etik de değil. Onlara orası tahsis edilmiş, bize de yeni bir yer tahsis edilsin” dedi.

TBB'nin UHAP sisteminde ise yeni baro katılım talebiyle ilgili dilekçe yer alıyor.