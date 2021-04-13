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    İstanbul’da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu

    İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 20:53
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    İstanbul’da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu

    Ramazan ayının ilk iftarı için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

    TRAFİK OLUŞTU

    Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşması ile eve dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 55

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar havadan görüntülendi.


    İstanbul’da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu #1

    İstanbul’da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu #2

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