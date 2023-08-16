İstanbul'da İranlı kardeşler dolandırıldı: 30 bin lira kaptırdılar İstanbul'da 'terör örgütüne ait baskında kimlikleriniz bulundu' yalanıyla korkutulan İranlı iki kardeş, 30 bin lira dolandırıldı. İranlı kardeşler mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye eğitimlerini tamamlamak için 9 yıl önce gelen İranlı iki kardeş, eğitimlerinin ardından yerleştikleri İstanbul'da dolandırıcıların ağına takıldı.

"İl Emniyet Müdürlüğü'nden arıyoruz' dediler"

Show TV'nin haberine göre, bütün birikimlerini dolandırıcılara kaptıran İranlı kardeşlerden biri, "Beni bir numara aradı ve açtım. İsmimi ve soyadımı söyledi. Kimlik numaramı da söyledi. 'Biz sizi İl Emniyet Müdürlüğü'nden arıyoruz' dediler. Evde bana ait herşeyi alıp bir kenara koymamı istediler. Ve fotoğraflarını göndermemi söylediler." dedi.

"Kimliğimin terör örgütünün basıldığı bir hücrede bulunduğunu söylediler"

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yalanıyla korkutulan İranlı kadın, "Evinizde 'FG' yazılı dolar varsa, bunlar FETÖ'ye aittir dediler. 'F' de var 'G' de var. Bana kimliğimin terör örgütünün basıldığı bir hücrede bulunduğunu söylediler. Ve onlar evlere gidip, silah, dolar ve altınlarını yerleştirmişler. Bizim evimize de yerleştirildiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

"30 bin lira civarı bir zararımız var"

Ellerinde avuçlarında ne varsa toplayıp dolandırıcılara götüren İranlı kadın, bütün parasını dolandırıcıya teslim etti.



Diğer İranlı kardeş ise, "Yaklaşık bin 870 dolar nakit bir paramız vardı. Pırlanta ve altınlarım vardı. Toplamda 30 bin lira civarı bir zararımız var. Yılların birikimini kaybetmiş bulunmaktayım şu anda. Türk kanunlarına güveniyorum. Destek istiyorum sadece çünkü yıllarım gitti." dedi.

