İstanbul'da İrem Derici konserinde yaşanan kavga sebebiyle konser tamamlanamadan bitirildi.

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıkınca polis biber gazı ile müdahale etti.

İki grup kavga etti

Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı.

Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

İstanbul'da İrem Derici konserinde kavga çıktı - Video

"Yapmayın çocuklar"

Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı.

Kavganın uzaması üzerine İrem Derici'nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

"İki grup birbirine girince konser korkunç bir hal aldı"

İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi’ enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi’ haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi’ araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.









