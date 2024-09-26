İstanbul'da iş yerinin masasından telefon çalan şahıs yakalandı İstanbul Avcılar'da bir şüpheli, iş yerinin önünde masada bulunan telefonu çalarak uzaklaştı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli yakalandı.

İHA

İstanbul'da 21 Eylül Cumartesi günü Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde, iş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk, dükkana gelen müşteriyle ilgilenmek için içeri girdi.

TELEFONU ALIP UZAKLAŞTI

Bu sırada telefonunu bahçedeki masanın üzerinde bıraktı. Dükkanın önünden geçen Fırat B. isimli şahıs, masanın üzerindeki telefonu gördü ve telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti.

ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ 13 YIL CEZASI VAR

Tespit edilen şüpheli Fırat B., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde çaldığı telefonu bin 500 TL’ye bir telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine polis, telefon alım satımı yapan ve çalıntı telefonu satın alan S.B. isimli şahıs hakkında da ‘suç eşyasının alınması’ndan işlem yaptı.

Öte yandan telefonu çalan Fırat B’nin hırsızlıktan birden çok suç kaydının olduğu ve kesinleşmiş 13 yıl 4 ay cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)