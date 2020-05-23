Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kısıtlama kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 22-27 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gerekli tedbirler alındı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mahallesi’nde yol kontrolü yapan ekipler sürücülerin izin belgelerini, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların bulunup bulunmadığını kontrol etti.

HELİKOPTER VE DRONE DESTEĞİ

Toplu taşıma araçlarını da durduran jandarma ekipleri, yolcuların izin belgesi olup olmadığına baktı.

Denetimlerde teknolojik imkanlardan da yararlanan ekipler, yerleşim yerleri ile ormanlık alanları helikopter ve drone yardımı ile kontrol ediyor.

Araçla girilmesine imkan bulunmayan bölgeler ise Atlı Jandarma Birlikleri ile kontrol ediliyor.

İstanbul'da, jandarma ekipleri denetimlere başladı ViDEO

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI DA KARŞILANIYOR

Jandarma personeli sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların Vefa Destek Hattı’na yapmış oldukları talepleri de karşıladı.

Eyüpsultan'da yaşayan Arife Papiş’in istekleri Vefa Destek Timleri ve jandarma ekipleri tarafından karşılandı.

Papiş, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Jandarmamıza, muhtarımıza herkese teşekkürler. Vefa Destek Hattı gönüllülerine de teşekkür ederim” dedi.