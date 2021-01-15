İstanbul polisi, erkekleri jigolo yapma vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Bilgisayar kayıtlarını incelemeye alan polis, 1 milyon liranın üzerinde vurgunu ortaya çıkardı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Şebekenin, söz konusu siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına düşürdükleri kişilere jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulunduklarını belirledi.

ÜYELİĞİ İPTAL ETMEK İSTEYENLERDEN DE PARA ALDILAR

Şebekenin, üye yaptıkları 24 mağdur erkekten 217 bin 175 lira “üyelik” parası aldığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para istediği ortaya çıktı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Söz konusu şebeke tarafından kurulan çağrı merkezleri üzerinden yürütülen vurgunun ardından 8 Ocak’ta operasyon başlatan Siber polisi, şebeke üyesi 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar ele geçirildi. Polis tarafından yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira paraya el konuldu.

İstanbul’da jigolo şebekesi çökertildi VİDEO

1 MİLYON LİRADAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin, dolandırıcılık yöntemiyle mağdur ettikleri kişiler üzerinden yaklaşık bir milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 2 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, şebeke üyesi 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.