İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 8 gözaltı

Atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alınırken, toplam 61 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

İstanbul'da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların akaryakıt haline getirilip depolandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler çalışma başlatarak; Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de belirledikleri adreslere, 6 ayrı operasyon düzenledi.

61 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Gerçekleştirilen operasyonlarda fiber tanklara gizlenmiş '10 numara yağ' olarak bilinen 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kamyonet ve 1 panelvan araca da el koyuldu.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonlarda yakalanan Muhammed Nurullah G. (43), İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan Hüseyin E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö .(32), Bulut B. (42) ve Yıldıray Ü. (53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.