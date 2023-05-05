İstanbul'da kaçak avlanan 10 ton kalkan balığı el konularak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı İstanbul Beykoz açıklarında kaçak avlanan 10 ton kalkan balığına el konuldu. 9 kişiye 154 bin 296 lira ceza kesilirken el konulan balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

AA

İstanbul'da kaçak avlanan balıkçılara darbe...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yetkili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bir balıkçı teknesinin seyir feneri ve tekne ışıkları kapalı bir şekilde Anadolu Feneri açıklarında kaçak avlandığı tespit edildi.

Bunun üzerine olay yerine intikal eden ekip yasak sahada kaçak kalkan avcılığı yapılan tekneyi durdurdu.

Teknedeki 10 ton ağırlığındaki 2 bin 50 kalkana ve 15 bin metre ağa el konulurken aralarında tekne sahibinin de olduğu 9 kişiye 154 bin 296 lira ceza kesildi.

El konulan balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.