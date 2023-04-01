İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! Piyasa değeri 10 milyon lira İstanbul'da yapılan operasyonlarda kanser, şeker, şizofreni ilaçlar, içinde macun, çikolata, bal ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 180 bin ürün ele geçirildi.

İHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen ilaçları Türkiye’de satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilenler Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde cinsel içerikli ilaç, kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları olan toplam 181 bin 598 adet ilaç ele geçirildi. İlaçlara el konulurken, yakalanan şüphelilere “5607 SKM” çerçevesinde ‘emtia kaçakçılığı’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.