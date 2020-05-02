İstanbul'da kaçak tıbbi koruyucu malzemeler ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince tırda yapılan aramada kaçak 760 bin adet maske, eldivenler ve koruyucu tulum ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan kişilere yönelik operasyonlar sıklaştı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muratbey Gümrük Sahası'nda, şüpheli bulunan tırı takibe aldı.

2 MİLYON 78 BİN 200 ADET MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Plastik mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı tır, riskli olarak değerlendirilip, X-Ray cihazına sevk edildi.

Tırda yapılan aramada, kaçak olarak yurt dışına götürülmek istenilen 760 bini cerrahi maske, 1 milyon 310 bini eldiven ve 8 bin 200'ü tulum olmak üzere toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzemeye el konuldu.

İstanbul’da kaçak tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

TIRA EL KONULDU

Araçta beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya ele bulundu.

Ele geçirilen eşyaya ve araca el konulurken, konuya ilişkin yürütülen adli soruşturmaya ise devam ediliyor.