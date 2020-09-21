Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde, toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ilave tedbirler alınırken geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.

YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı ViDEO