Beklenen kar İstanbul'a ulaştı. Şehrin bazı bölgelerinde kar etkisini gösteriyor.

Meteoroloji İstanbul'a Salı ve Çarşamba günü kar gelecek demişti. İstanbul'da gece geç saatlerden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI

Kar etkisini daha çok Anadolu yakasında Kartal, Kurtköy taraflarında gösterirken, İstanbul'un farklı bölgelerinden kar manzaraları geliyor.

İstanbul'da kar başladı VİDEO

BİTİŞ TARİHİDE VERİLDİ

Gece saatlerinden bugün öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.