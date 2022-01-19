İstanbul'da kar başladı
Beklenen kar İstanbul'a ulaştı. Şehrin bazı bölgelerinde kar etkisini gösteriyor.
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 00:18
- Güncelleme : 19.01.2022 - 01:15
Meteoroloji İstanbul'a Salı ve Çarşamba günü kar gelecek demişti. İstanbul'da gece geç saatlerden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI
Kar etkisini daha çok Anadolu yakasında Kartal, Kurtköy taraflarında gösterirken, İstanbul'un farklı bölgelerinden kar manzaraları geliyor.
BİTİŞ TARİHİDE VERİLDİ
Gece saatlerinden bugün öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.