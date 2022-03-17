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    İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu

    İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 18:44
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    İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu

    İstanbul’da AKOM, AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    D-100 karayolu üzerinde özellikle Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ÇIKTI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 18.40 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi. Oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

    İstanbul da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu #1

    İstanbul da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu #2

    İstanbul da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu #3


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