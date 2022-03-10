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    İstanbul'da kar yağışı başladı

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başlayarak yayıldı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:06
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    İstanbul'da beklenen kar yağışı, erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı.

    Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

    Aralıklı şekilde etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde daha yoğun görüldü.

    YOĞUNLUĞUN ARTTIĞI İLÇELER

    Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

    Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

    Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

    İstanbul da kar yağışı başladı #1

    TIRLAR KENTE ALINMADI

    Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu. Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

    İstanbul'da kar yağışı başladı VİDEO

    İstanbul da kar yağışı başladı #2

    CUMA ŞİDDETİ ARTACAK

    Sibirya üzerinden gelen ve 'Aybar' kar fırtınası olarak adlandırılan soğuk ve kar yağışlı havanın etkisini Cum günü şiddetini artırması bekleniyor.

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