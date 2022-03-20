İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Perşembe'den itibaren İstanbul'da kar yağışı tahmini yapmıştı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü 3. gününde de, zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

SÜRÜCÜLER ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞADI

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşanmıyor. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırdı. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oldu.

Silivri'de aralıksız ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Semizkum sahili etkili yağış nedeniyle tamamen karla kaplandı.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 17:45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Pendik Kurtköy'de şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun karla kaplanması dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sultanbeyli'de de yoğun yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkiledi. Yollar karla kaplandığı için araçlar güçlükle ilerlerken, bazı araçların da yolda kaldığı görüldü.

Trafik akışının yavaşladığı, sürücülerin tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlarının flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştığı gözlendi.

MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.





SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA İNEMEYEN 10 UÇAK, İZMİR VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pist temizleme çalışmaları dolayısıyla bazı uçaklar havada bir süre tur attı.

Edinilen bilgiye göre önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirilen 10 uçak, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere geri döndü.

Yağışın azalması ve temizleme çalışmalarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.