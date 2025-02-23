İstanbul'da kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

AA

İstanbul'da kar yağışlı hava aralıklarla devam ediyor..

Kar yağışı, kentin özellikle kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman etkisini artırıyor.

DÜN AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ayrıca dün akşam ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yol kenarları, ağaçlar ve yeşillik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Kar yağışı, beyaza büründürdüğü yerlerde seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Beyaz gelinliğini giyen İstanbul'da görsel şölen oluştu.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Hafta sonu olması ve vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle il genelinde trafik sakin ve akıcı seyrediyor.

Ana arterlerde ekiplerce gerçekleştirilen tuzlama çalışmaları sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ise kar birikintileri nedeniyle araçların hareketi zorlaşıyor.



