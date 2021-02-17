İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı, belediyenin tedbirsizliğiyle sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da kar yağışı yoğu bir şekilde devam ediyor. Karın tadını çıkarmaya çalışan İstanbullular çoğu zaman zor anlar yaşıyor.

Belediyenin tedbirsizlikleri nedeniyle yollar sürücüler için adeta kayak pistine döndü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Buz tutan yollarda sürücüler ise araç kullanmakta zorlanıyor. Başakşehir’de etkili olan kar yağışı sonrası bir halk otobüsünün süratle sağa sola kayması korku dolu anlar yaşattı.

Bir başka olayda ise kar küreme aracı hızla kayarak önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı İZLE

