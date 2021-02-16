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    İstanbul'da karda kayan araçların çarpışma anı

    Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 09:09
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    İstanbul'da karda kayan araçların çarpışma anı

    İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı trafikte sürücüleri zorlamaya devam ediyor.

    Esenyurt'ta İnönü Mahallesi Mandıra caddesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde adeta buz pistine döndü.

    Karda ilerlemekte zorlanan bir otomobilin yardımına vatandaşlar koştu.

    İstanbul'da karda kayan araçların çarpışma anı VİDEO

    MİNİBÜSE ÇARPTI

    Vatandaşlar otomobili ittiği sırada, karşı yönden minibüs belirdi.

    Durmaya çalışan otomobil sürücüsü, minibüse çarpmaktan kurtulamadı.

    Kaza sonrası yolcu minibüsü geri geri kaymaya başladı.

    Metrelerce kayan minibüs şoförü, aracı son anda durdurdu.

    O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    İstanbul da karda kayan araçların çarpışma anı #1

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