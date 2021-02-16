İstanbul'da karda kayan araçların çarpışma anı
Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 16.02.2021 - 09:09
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı trafikte sürücüleri zorlamaya devam ediyor.
Esenyurt'ta İnönü Mahallesi Mandıra caddesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde adeta buz pistine döndü.
Karda ilerlemekte zorlanan bir otomobilin yardımına vatandaşlar koştu.
İstanbul'da karda kayan araçların çarpışma anı VİDEO
MİNİBÜSE ÇARPTI
Vatandaşlar otomobili ittiği sırada, karşı yönden minibüs belirdi.
Durmaya çalışan otomobil sürücüsü, minibüse çarpmaktan kurtulamadı.
Kaza sonrası yolcu minibüsü geri geri kaymaya başladı.
Metrelerce kayan minibüs şoförü, aracı son anda durdurdu.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.