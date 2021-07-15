İstanbul'da karpuz yüklü kamyon dereye düştü

Esenyurt'ta karpuz taşıyan kamyonet sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki karpuz yüklü kamyon, şoförün direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı.

Kaza saat 02.30'da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö idaresindeki karpuz yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesiyle beraber kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon bariyerleri aşarak dereye düştü.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonun dereye uçtuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırdı. Kamyon sürücüsünün bacağından yaralandığı öğrenildi.

Bariyerleri aşarak dereye düşen kamyonun kasasındaki karpuzların dereye dağıldığı görüldü. Hurda yığınına dönen kamyonu da kaldırma çalışmaları başladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.